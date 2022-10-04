



Евреи изнуряют душу



5 октября,10 Тишрей - пост Йом Кипур (День Искупления).



В еврейской традиции Йом Кипур означает день поста и отпущения грехов, он является завершением 10 дней раскаяния, во время которых окончательно решается судьба человека в наступающем году.



Несмотря на это, Йом Кипур не принято считать днем печали и скорби. Согласно Талмуду и Мидрашу, именно в Йом Кипур Моисей получил вторые Скрижали Завета.



Тора предписывает в Йом Кипур "никакой работы не делать" и "изнурять душу", так как "это день искупления пред Господом".



Согласно Талмуду, "изнурение души" подразумевало пять запретов: на прием пищи и питья, умывание, умащение тела, ношение кожаной обуви и супружескую близость. Отменить их может только опасность для жизни.



Йом Кипур по правилам еврейского календаря никогда не приходится на пятницу или воскресенье.



Начало Поста 4 октября в 17:41 по Иерусалимскому времени, в 18:03 – в Беэр-Шеве, в 18:00 – в Тель-Авиве, в 17:51 – в Хайфе.



Окончание поста – 5 октября в 18:55 в Иерусалиме, в 18:57 – в Беэр-Шеве, в 18:57 – в Тель-Авиве, в 18:56 – в Хайфе.



Редакция Mignews.com возобновит свою работу после окончания Йом Кипур, 5 октября в 19:00, и желает всем соблюдающим легкого поста и хорошей печати в Книге Жизни.