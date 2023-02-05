



"Это бесчеловечно". Бедуинские авторитеты осудили подозреваемого в изнасиловании



Руководители органов власти на юге Израиля выразили шок в связи с действиями подозреваемого в изнасиловании женщины в ее доме в Гедре, на глазах у ее детей. Никто из членов семьи 22-летнего подозреваемого не согласился дать комментарии.



Высокопоставленные представители бедуинского общества опубликовали сообщения с осуждением молодого человека, арестованного по подозрению в изнасиловании в Гедере. Они использовали самые резкие выражения: "Позор, мы должны выбросить его из нашего общества, серьезный и бесчеловечный случай". Семья подозреваемого в краже со взломом и изнасиловании отказались осуждать и комментировать инцидент, утверждая, что ее членам неизвестно ни о чем подобном.



Глава совета Аль-Касум, Салама Аль-Атраш, опубликовал сегодня утром очень резкое осуждение подозреваемого: "Этот поступок является пересечением красной черты и является презренным и непристойным даже с точки зрения обычаев бедуинов", - заявил глава совета. "Я решительно осуждаю того, кто совершил этот шокирующий поступок, и выражаю поддержку жертве и членам ее семьи. Все бедуинское общество должно изгнать людей, которые совершают подобные поступки". Глава совета Аль-Касум также сказал, что он поддерживает сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, которые должны как можно скорее выполнить свою работу.



Маслах Абу Эсса, заместитель главы Совета Тель-Шева, сказал: "Мы решительно осуждаем этот инцидент и надеемся, что правда всплывет как можно скорее. Это очень серьезный инцидент, мы решительно выступаем против него. В такой ситуации, как эта, действительно нечего сказать, кроме как выступить с решительным осуждением".



Ата Абу Медиам, мэр города Рахат, выступил сегодня с заявлением, в котором написал: "Независимо от происхождения подозреваемого в изнасиловании в Гедере, это серьезный и бесчеловечный случай, который я осуждаю, порицаю и выражаю свое отвращение. Ворваться в чужой дом, да еще и напасть на женщину - это серьезно и идет вразрез с нашими ценностями бедуинов, и мы как общество осуждаем это".