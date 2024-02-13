



Эстония: вероятность нападения РФ на НАТО может возрасти

Россия в долгосрочной перспективе, вероятно, планирует конфликт со странами НАТО, который может произойти в течение следующего десятилетия.



Такое предупреждение сделал глава службы внутренней разведки Эстонии Каупо Росин.



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Он пояснил, что такой прогноз основан на планах РФ относительного увеличения численности войск вдоль границы с Финляндией и странами Балтии.



"Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации. Если мы не будем готовы, вероятность военного нападения РФ будет намного выше, чем без какой-либо подготовки", - предостерег он.



Росин не считает маловероятным нападение РФ на НАТО в краткосрочной перспективе, преимущественно, потому что россиян удерживает от этого Украина.