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Эстония требует исключить из Совета Европы российских граждан
18.03.2023 17:17 Наталья Богинская

Эстония требует исключить из Совета Европы российских граждан

Среди сотрудников Совета Европы не может быть граждан России, так как это подрывает доверие к международной организации. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр направил письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и президенту Комитета министров Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

Рейнсалу считает, что в Совете Европы до сих пор много работников, являющихся российскими гражданами.

"Это дискредитирует организацию, которая создавалась для продвижения наших общих ценностей – прав человека", - говорится в письме.


Рейнсалу призвал активизировать уже начатые дискуссии по этому поводу. Он считает неприемлемым, что граждане РФ продолжают работать в организации после исключения из его состава самого государства.

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