Эстония требует исключить из Совета Европы российских граждан
Среди сотрудников Совета Европы не может быть граждан России, так как это подрывает доверие к международной организации. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Министр направил письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и президенту Комитета министров Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.
Рейнсалу считает, что в Совете Европы до сих пор много работников, являющихся российскими гражданами.
"Это дискредитирует организацию, которая создавалась для продвижения наших общих ценностей – прав человека", - говорится в письме.
Рейнсалу призвал активизировать уже начатые дискуссии по этому поводу. Он считает неприемлемым, что граждане РФ продолжают работать в организации после исключения из его состава самого государства.