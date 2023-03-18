



Эстония требует исключить из Совета Европы российских граждан

Среди сотрудников Совета Европы не может быть граждан России, так как это подрывает доверие к международной организации. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.



Министр направил письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и президенту Комитета министров Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.



Рейнсалу считает, что в Совете Европы до сих пор много работников, являющихся российскими гражданами.

"Это дискредитирует организацию, которая создавалась для продвижения наших общих ценностей – прав человека", - говорится в письме.

Рейнсалу призвал активизировать уже начатые дискуссии по этому поводу. Он считает неприемлемым, что граждане РФ продолжают работать в организации после исключения из его состава самого государства.