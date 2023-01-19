



Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

Правительство Эстонии решило предоставить Украине военную помощь на 113 млн евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным страной. Об этом сообщает ERR.



Отмечается, что предложение министра обороны Эстонии Ханно Певкура по военной помощи Украине включает в себя непрямое огневое и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 млн евро. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.



Таким образом, военная помощь Эстонии Украине вырастет до 370 млн евро или чуть более одного процента валового внутреннего продукта Эстонии.



Сообщается, что в этот раз пакет военной помощи состоит из гаубиц, боеприпасов, автомобилей поддержки артиллерийских подразделений и гранатометов.

По данным ERR, Эстония предоставляет десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков к ним, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.



Хотя помощь частично взята из запасов, уже используемых самой Эстонией, правительство подтвердило в своем пресс-релизе, это не приведет к снижению обороноспособности страны, поскольку дефицит боеготовности переданной артиллерии будет полностью восстановлен в скором будущем. Так, страна запланировала переход на мобильные ракеты K9, закупленные в Южной Корее, к тому же, оборона Эстонии будет усилена присутствием союзников, включая недавно переданные установки HIMARS.