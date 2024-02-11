Эстония не поверила Путину
Эстония не поверила "мирным заверениям" президента РФ Владимира Путина в интервью американцу Такеру Карлсону.
По данным издания Tagesschau, министр обороны страны Ханно Певкур пообещал, что укрепление линии обороны на границе с Россией будет продолжено.
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"Мы не будем менять наши планы только потому, что Путин дал интервью одному журналисту. Неужели вы верите Владимиру Путину после того, что он говорил и как вел себя все эти годы", - задался он риторическим вопросом.
По словам Певкура, Москва уже когда-то категорически отрицала, что намерена напасть на Украину, но в итоге развязала войну.
"Мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и во всех других странах", - предупредил он.