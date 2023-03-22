



ЕСПЧ назначил дату слушания дела Украины против России по оккупации Крыма

В среду, 22 марта, Европейский суд по правам человека назначил дату слушания дела Украины против России по оккупации Крыма. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Дело касается иска Украины о том, что российские власти полуострова систематически нарушали права человека в Крыму, начиная с февраля 2014 года.



"В конце письменной процедуры глава суда сообщил сторонам, что в интересах надлежащего отправления правосудия суд проведет слушания по поводу приемлемости и сути дела, и временно назначил это слушание на 8 ноября 2023 года ", - говорится в сообщении.



По данным ЕСПЧ, в ходе слушания суд рассмотрит суть жалоб, которые он уже признал приемлемыми, а также приемлемость и суть дела по политическим заключенным и жалобы, поданной в заявлении № 20958/14 в соответствии со статьей 8 Конвенции о передаче осужденных.



Напомним, 25 января Европейский суд по правам человека определил, что РФ оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года. Также суд объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России". Позже ЕСПЧ объединил два дела Украины против России, чтобы ускорить их рассмотрение.

