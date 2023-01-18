



Если Дери уйдет: ШАС грозится развалить правительство

Министр социального обеспечения Яаков Марги от партии ШАС предупредил, что если министр внутренних дел Арье Дери будет вынужден уйти из правительства в результате решения БАГАЦа, это будет означать конец нынешнего правительства.



Марги сказал Решет Бет в среду утром, что его партия, скорее всего, не поддержит сохранение правительства Нетаниягу, если премьер-министр уволит Дери.



"Я сообщу совету мудрецов Торы, что, если Арье Дери не входит в правительство, правительства не существует", - сказал Марги.



Ранее сам Дери заявил членам партии ШАС на собрании фракции в понедельник, что не уйдет в отставку, даже если БАГАЦ вынесет решение против его назначения министром.



Источники, близкие к Нетаниягу, сообщили прессе, что, если суд постановит, что Дери не может занимать пост министра, а Дери откажется уйти в отставку, Нетаниягу уволит министра внутренних дел, но также воспользуется этим вопросом, чтобы заручиться поддержкой плана судебной реформы своего правительства.



"Премьер-министр выразит свое несогласие, но в итоге уволит Дери, и осветит для общественности эту ситуацию, в которой народ избрал человека, которого потом отвергли судьи. Если БАГАЦ заставит Нетаниягу уволить Дери, он будет придерживаться решения суда, но все должны понимать, что суд заставит премьер-министра против его воли уволить одного из своих министров", - заявили источники.



Напомним, что БАГАЦ должен вынести решение по делу Дери уже в ближайшие минуты.