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Еще один журналист уходит с 13-го канала на 14-й
29.05.2023 11:32 Аркадий Бочаровский

Еще один журналист уходит с 13-го канала на 14-й

Шалев Кахлон, корреспондент 13-го канала, в ближайшие дни покинет его и начнет работать на 14-м канале в качестве полицейского репортера.

25-летний Кахлон работал на 13-м канале на различных должностях, в последнее время в программе "Хаколь Колель".

Кахлон присоединяется к другим, более известным журналистам, ушедших с 13-го канала на 14-й - Амиру Ивги, Моше Харушу и Шарон Галю.

Шалев Кахлон заявил: "Я благодарю друзей на 13-м канале и особенно команду "Хаколь Колель" за возможность, которую они мне предоставили. Я счастлив и горд присоединиться к 14 каналу в увлекательной и сложной роли и благодарю руководство канала, которое в меня верит".





 

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