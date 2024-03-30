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ЕС запретил турецкой авиакомпании перелеты над своей территорией
30.03.2024 19:37 MIGnews.com

ЕС запретил турецкой авиакомпании перелеты над своей территорией

Накануне стало известно, что ЕС закрыл небо для турецкой Southwind. Турецкое издание Turizm Guncel, такая мера связана с санкциями против России. Ранее финские власти пришли к выводу, что основная доля собственности над Southwind находится в России, а не в Турции.

Из-за введенных ограничений российские туристы не смогли вовремя вылететь из Египта. Полет состоялся только через 11 часов.




 

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