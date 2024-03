ЕС запретил турецкой авиакомпании перелеты над своей территорией

Накануне стало известно, что ЕС закрыл небо для турецкой Southwind. Турецкое издание Turizm Guncel, такая мера связана с санкциями против России. Ранее финские власти пришли к выводу, что основная доля собственности над Southwind находится в России, а не в Турции.



Из-за введенных ограничений российские туристы не смогли вовремя вылететь из Египта. Полет состоялся только через 11 часов.

The EU has imposed a ban on Turkish airline Southwind Airlines from flying through Europe because of its connections with Russia pic.twitter.com/N86Cm3BKcM