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ЕС стремится перезагрузить отношения с Израилем
28.09.2022 08:12 Ольга Белозерова

ЕС стремится перезагрузить отношения с Израилем

ЕС стремится перезагрузить свои часто натянутые отношения с Израилем на следующей неделе, созвав в понедельник саммит высокопоставленных политических деятелей впервые за десятилетие. 

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что формат саммита Совет ассоциации ЕС-Израиль практически бездействовал с 2013 года, когда Израиль отменил встречу в знак протеста против позиции ЕС в отношении израильских поселений в Иудее и Самарии.

Politico пишет, что с уходом "бескомпромиссного премьер-министра" Биньямина Нетаниягу снова "открылась дверь" для сближения ЕС и Израиля.

Ожидается, что действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид примет участие в заседании совета в понедельник. 

"Есть большая надежда на то, что предстоящий совет по ассоциации между ЕС и Израилем принесет… новое дыхание в наши отношения", - заявил ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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