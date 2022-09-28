



ЕС стремится перезагрузить отношения с Израилем

ЕС стремится перезагрузить свои часто натянутые отношения с Израилем на следующей неделе, созвав в понедельник саммит высокопоставленных политических деятелей впервые за десятилетие.



Об этом сообщает Politico.



Отмечается, что формат саммита Совет ассоциации ЕС-Израиль практически бездействовал с 2013 года, когда Израиль отменил встречу в знак протеста против позиции ЕС в отношении израильских поселений в Иудее и Самарии.



Politico пишет, что с уходом "бескомпромиссного премьер-министра" Биньямина Нетаниягу снова "открылась дверь" для сближения ЕС и Израиля.



Ожидается, что действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид примет участие в заседании совета в понедельник.



"Есть большая надежда на то, что предстоящий совет по ассоциации между ЕС и Израилем принесет… новое дыхание в наши отношения", - заявил ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.