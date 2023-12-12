



ЕС согласовал правила замораживания и конфискации преступных доходов

Совет ЕС и Европарламент достигли согласия по правилам замораживания и конфискации доходов от преступной деятельности.



"Прибыли от преступной деятельности ошеломляют. Только если у правительств есть средства вернуть эти прибыли, у них есть шанс бороться с организованной преступностью", – заявил министр юстиции председательствующей в Совете ЕС Испании Феликс Боланьос.



Новая директива, согласованная испанским председательством Совета ЕС и Европарламентом, устанавливает минимальные стандарты в области отслеживания, идентификации, замораживания, конфискации и управления преступным имуществом.



Министр юстиции Испании, Феликс Боланьос, подчеркнул важность возврата прибыли от преступной деятельности для борьбы с организованной преступностью. Директива будет распространяться на различные виды преступлений, включая организованную преступность, терроризм, торговлю людьми и незаконный оборот наркотиков.



Новые правила обязывают государства-члены обеспечить наличие квалифицированного персонала и соответствующих ресурсов для технического отслеживания и управления преступными деньгами. Будущий закон также будет применяться к нарушениям санкций, дополнительно к предлагаемой директиве об уголовных преступлениях и наказаниях за нарушение ограничительных мер ЕС.