



В ЕС решили назвать санкционный режим по правам человека именем Навального

Евросоюз намерен назвать именем российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно умершего в тюрьме, санкционный режим, накладываемых за нарушения прав человека.



Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи с женой политика Юлией Навальной.



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Как сообщалось ранее, он также возложил ответственность за смерть оппозиционера на Владимира Путина, пообещав, что тот будет привлечен к ответственности.



"Евросоюз пошлет мощный сигнал поддержки борцам за свободу в России и почтит память Алексея Навального", - сказал Боррель.