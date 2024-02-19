Новости » Политика
В ЕС решили назвать санкционный режим по правам человека именем Навального
19.02.2024 19:10 Алина Груднева

В ЕС решили назвать санкционный режим по правам человека именем Навального

Евросоюз намерен назвать именем российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно умершего в тюрьме, санкционный режим, накладываемых за нарушения прав человека.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи с женой политика Юлией Навальной.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Как сообщалось ранее, он также возложил ответственность за смерть оппозиционера на Владимира Путина, пообещав, что тот будет привлечен к ответственности.

"Евросоюз пошлет мощный сигнал поддержки борцам за свободу в России и почтит память Алексея Навального", - сказал Боррель.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы