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ЕС разрешит своим компаниям разрывать контракты по российскому газу
12.12.2023 10:22 MIGnews.com

ЕС разрешит своим компаниям разрывать контракты по российскому газу

Потребительство российского газа в Европе сократилось в два раза. Но, тем не менее, голубое топливо все еще идет по трубам в ЕС.

Правительство ЕС постоянно обращаются к странам и компаниям с просьбой отказаться в том числе от сжиженного газа.  Официальный Брюссель намерен дать странам возможность запрещать импорт из России и Беларуси.
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Это позволит энергетическим компаниям отказываться от долгосрочных контрактов без особых потерь по штрафным санкциям.

 

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