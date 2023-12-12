



ЕС разрешит своим компаниям разрывать контракты по российскому газу

Потребительство российского газа в Европе сократилось в два раза. Но, тем не менее, голубое топливо все еще идет по трубам в ЕС.



Правительство ЕС постоянно обращаются к странам и компаниям с просьбой отказаться в том числе от сжиженного газа. Официальный Брюссель намерен дать странам возможность запрещать импорт из России и Беларуси.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Это позволит энергетическим компаниям отказываться от долгосрочных контрактов без особых потерь по штрафным санкциям.



