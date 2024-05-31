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ЕС расширил санкции против КНДР
31.05.2024 15:02 Алина Груднева

ЕС расширил санкции против КНДР

Совет Евросоюза расширил санкции против Северной Кореи за поддержку страной войны России против Украины.

Они введены в отношении шести физических и трех юридических лиц.

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"К лицам, попавшим в список, будет применено замораживание активов. Также запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, лицам, включенным в перечень, или в их пользу", - сказано в заявлении. 

Также к подсанкционным лицам будет применен запрет на въезд в страны Евросоюза.

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