ЕС расширил санкции против КНДР
Совет Евросоюза расширил санкции против Северной Кореи за поддержку страной войны России против Украины.
Они введены в отношении шести физических и трех юридических лиц.
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"К лицам, попавшим в список, будет применено замораживание активов. Также запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, лицам, включенным в перечень, или в их пользу", - сказано в заявлении.
Также к подсанкционным лицам будет применен запрет на въезд в страны Евросоюза.