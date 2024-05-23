



ЕС призвал Грузию отозвать закон об "иноагентах"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Грузию отозвать скандальный пророссийский закон об "иноагентах" по рекомендации Венецианской комиссии.



Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.



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По словам Борреля, Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала Грузии отменить нашумевший закон в его нынешнем виде.



"Мы призываем власти прислушаться к этой рекомендации, чтобы защитить фундаментальные элементы грузинской демократии", - отметил Боррель.