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ЕС призвал Грузию отозвать закон об "иноагентах"
23.05.2024 17:35 Алина Груднева

ЕС призвал Грузию отозвать закон об "иноагентах"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Грузию отозвать скандальный пророссийский закон об "иноагентах" по рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

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По словам Борреля, Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала Грузии отменить нашумевший закон в его нынешнем виде.

"Мы призываем власти прислушаться к этой рекомендации, чтобы защитить фундаментальные элементы грузинской демократии", - отметил Боррель.

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