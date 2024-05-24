Новости » Политика
ЕС потребовала от РФ объяснений из-за провокации на границе с Эстонией
24.05.2024 15:02 Алина Груднева

ЕС потребовала от РФ объяснений из-за провокации на границе с Эстонией

Евросоюз потребовал от России объяснений из-за снятия российскими пограничниками буев на эстонско-российской границе на реке Нарва.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он также потребовал от россиян вернуть буи, необходимые для предотвращения навигационных ошибок, на место.

"Этот пограничный инцидент является частью более широкой схемы провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря. Такие действия являются неприемлемыми. Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев и их немедленного возвращения", – подчеркнул Боррель.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы