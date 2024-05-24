



ЕС потребовала от РФ объяснений из-за провокации на границе с Эстонией

Евросоюз потребовал от России объяснений из-за снятия российскими пограничниками буев на эстонско-российской границе на реке Нарва.



Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



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Он также потребовал от россиян вернуть буи, необходимые для предотвращения навигационных ошибок, на место.



"Этот пограничный инцидент является частью более широкой схемы провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря. Такие действия являются неприемлемыми. Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев и их немедленного возвращения", – подчеркнул Боррель.