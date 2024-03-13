



ЕС подает в суд на Грецию

Европейская комиссия заявила в среду, 13 марта что подает иск против Греции в высший суд ЕС за неспособность пересмотреть свои планы управления рисками наводнений, ключевой инструмент для стран ЕС по подготовке к наводнениям.



Это произошло через пять месяцев после того, как сильнейшие дожди в Греции затопили плодородную Фессалийскую равнину, уничтожив урожай и скот и поставив под сомнение способность средиземноморской страны справляться со все более неустойчивым климатом.



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Согласно правилам ЕС, страны должны раз в шесть лет обновлять свои планы управления наводнениями - комплекс мер, призванных помочь им снизить риски наводнений для жизни людей, окружающей среды и экономической деятельности.



В прошлом году Комиссия официально уведомила Грецию о необходимости доработать свои планы управления, однако страна до сих пор не пересмотрела, не приняла и не представила отчет о своих планах управления рисками наводнений, говорится в заявлении Комиссии.



"Комиссия считает, что усилия греческих властей до сих пор были недостаточными, и поэтому направляет Грецию в Суд Европейского союза", - говорится в заявлении.

