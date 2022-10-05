



ЕС не включил в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта - СМИ

Европейский Cоюз не включил в восьмой пакет санкций против России алмазодобывающего гиганта "Алросу", пишет EUobserver.



По данным издания, Европейская комиссия предложила внести "Алросу" в черный список в проекте санкций.



В Брюсселе заявили, что "Алроса" непосредственно финансировала новую подводную лодку, а также вливала миллиарды евро в год в военный кошелек Кремля.



Президент России Владимир Путин также хвастался, что эта компания, принадлежащая государству, обеспечивает ему "серьезные" доходы. Но в выходные компания была исключена из списка 29 физических и семи юридических лиц, в отношении которых ЕС введет запрет и заморозит активы. По словам дипломатов, "Алроса" не вошла в окончательное соглашение по новому пакету санкций, которое было подписано в Брюсселе в среду утром.



Министерство иностранных дел Бельгии отказалось комментировать решение, но его приняли после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Алмазного центра Антверпена предупредили, что удар по российскому алмазному экспорту будет стоить тысяч рабочих мест в городе, где размещена крупнейшая в мире алмазная биржа.



Новые санкции должны вступить в силу в четверг.



Главным элементом санкций является ограничение цен на нефть. Между тем Венгрия заявила, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях - к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового санкционного пакета ЕС против России.