



ЕС наращивает давление на РФ и друзей Путина: готовится 14-й пакет санкций

Европейский Союз и в дальнейшем будет оказывать давление на Российскую Федерацию, и сейчас ищет способ остановить обход санкций через западные дочерние компании, которые работают за пределами Европы.



Такое заявление сделал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, отметив, что ЕС уже приступил к подготовке 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной 2024 года.



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Ожидается, что этот пакет включит широкий спектр ограничительных мер с особым акцентом на противодействие обходу, например, в морском секторе, где Россия стремится нарушать верхний предел цен на экспорт нефти.



Домбровскис отметил, что материнские компании ЕС, влияющие на деятельность своих иностранных дочерних компаний, могут быть призваны отвечать за действия последних.



Вместе с тем, он подчеркнул, что ЕС и в дальнейшем будет оказывать давление не только на Россию, но и на ее союзников, поддерживающих ее на поле боя, где бы они не находились.



"Мы продолжим преследовать друзей Путина. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять ее военный арсенал", – цитирует чиновника сайт Еврокомиссии.