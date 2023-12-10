



ЕС найдет способы оказать финансовую поддержку Украине

Венгрия, конечно, может попытаться наложить вето, однако, решение будет найдено.

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"Мы знаем, насколько это экзистенциально. Европейские лидеры — ответственные люди — как минимум 26 из них. Они будут придерживаться своих обязательств. В целом... венгерские хулиганы представляют собой проблему, когда дело доходит до нашей политики в отношении агрессии россии против Украины", — сказал агентству Reuters высокопоставленный чиновник ЕС, который участвует в подготовке саммита Евросоюза.



