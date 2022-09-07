



ЕС готов к полному прекращению поставок российского газа

ЕС готов к полному прекращению поставок российского газа благодаря собственным мощностям хранения и энергосбережению.



Об этом сообщил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, передает NDTV.



По его словам, запасы газа в ЕС составляют около 80%. Этого удалось добиться благодаря диверсификации поставок, несмотря на неодинаковую ситуацию в разных странах. Кроме того, Евросоюз приложил много усилий, чтобы противостоять экстремальному использованию Россией газового оружия.



"Мы не боимся решений путина, мы просим российскую сторону соблюдать контракты, но если они этого не делают, то мы готовы реагировать", – сказал Джентилони.