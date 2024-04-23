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Эрдоган заявил, что не верит в то, что лидеры ХАМАСа покинут Катар
23.04.2024 13:29 MIGnews.com

Эрдоган заявил, что не верит в то, что лидеры ХАМАСа покинут Катар

Президент Турции Эрдоган, как сообщают СМИ, заявил, что не верит, что палестинская террористическая группировка ХАМАС покинет свою базу в Катаре, и добавил, что не видел таких признаков из Дохи.

Эрдоган встретился с главой ХАМАСа Исмаилом Ханией в Стамбуле в субботу. Офис ХАМАСа находится в Турции с 2011 года, когда Турция помогла заключить соглашение об освобождении израильского солдата Гилада Шалита.

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Сообщалось, что политические руководители ХАМАСа рассматривают возможность переноса своей операционной базы из Катара, поскольку государство Персидского залива сталкивается с растущим давлением из-за своего влияния на террористическую группировку в непрямых переговорах с Израилем о заложниках.

Ссылаясь на арабских чиновников, The Wall Street Journal сообщает, что ХАМАС недавно обратился к двум странам региона с предложением разместить там своих лидеров, одной из которых является Оман.

Издание отмечает, что если лидеры ХАМАСа покинут Доху, то переговоры с террористической группировкой могут быть затруднены.

Доха принимает у себя лидеров политбюро ХАМАСа, включая Исмаила Ханию, с 2012 года.
 

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