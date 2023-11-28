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Эрдоган в разговоре с Гутерришем вновь обвинил Израиль
28.11.2023 18:22 Алина Груднева

Эрдоган в разговоре с Гутерришем вновь обвинил Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз выступил с резким заявлением в отношении наземной операции Израиля в Газе.

По данным его администрации, соответствующее заявление он сделал в ходе телефонных переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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"Израиль продолжает бесстыдно попирать международное право и законы войны, глядя в глаза международному сообществу", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер вновь сказал, что Израиль нужно "привлечь к ответственности за военные преступления" на уровне Международного уголовного суда.

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