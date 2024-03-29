



Эрдоган отправится в США для встречи с Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен отправиться в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом.



По данным информационного агентства Reuters, его поездка в Вашингтон запланирована на 9 мая.



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Уточняется, что его поездка в США будет первой со времен президентства Дональда Трампа.



Между Анкарой и Вашингтоном сохраняется напряженность на фоне того, что американская администрация поддерживает курдов, которых Турция считает террористами. В США надеются на то, что Байден сможет убедить коллегу в введении полного запрета на транзит через его страну товаров двойного назначения, которые использует РФ.



"Мы надеемся, что визит также станет возможностью углубить сотрудничество в различных сферах и укрепить дух альянса, в том числе в борьбе с терроризмом", - сообщил чиновник в Анкаре на условиях анонимности.