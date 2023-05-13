



Эрдоган обвинил оппозицию в работе на Байдена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провел свои последние предвыборные митинги в Стамбуле, в ходе которых обвинил оппозицию в сотрудничестве с президентом США Джо Байденом с целью свергнуть его с должности, пишет Reuters .



В течение последнего месяца кампания Эрдогана была сосредоточена на достижениях его правительства в оборонной промышленности и инфраструктурных проектах, а также на его заявлениях о том, что оппозиция свернет такие разработки.



Одним из его тезисов было то, что оппозиция получает приказы с Запада, и в случае победы на выборах подчинится желаниям западных стран.



На митинге в стамбульском районе Умрание Эрдоган напомнил сделанные президентом США Джо Байденом и опубликованные комментарии New York Times во время его избирательной кампании в январе 2020 года. Тогда Байден сказал, что Вашингтон должен поощрить оппонентов Эрдогана победить на выборах, отметив, что не стоит менять власть в Турции путем государственного переворота.



«Байден отдал приказ свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают. Если это так, то завтрашние бюллетени также ответят Байдену», — сказал Эрдоган.



Он также раскритиковал Киличдароглу за его комментарии по России, назвав Москву важным партнером для Турции.



"Россия является одним из наших важнейших союзников по сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул он.



Килидароглу заявил, что у его партии конкретные доказательства ответственности России за выпуск "глубокого фейкового" онлайн-контента накануне выборов в воскресенье.



Но он добавил, что в случае победы на посту президента, он будет поддерживать хорошие связи Анкары с Москвой.



Выборы в Турции пройдут уже завтра. Вечером в воскресенье, вероятно, станет ясно, состоится ли второй тур выборов президента.



