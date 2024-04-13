



Эрдоган обратился к Папе Римскому из-за Газы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Папе Римскому Франциску, отправив ему письмо по поводу Газы.



Об этом сообщает турецкое информационное агентство TRT Haber.



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"Турция стала второй страной, предоставляющей наибольшую помощь Газе. C 7 октября отправлено почти 45 тыcяч тонн гумпомощи. В нашей стране, в сопровождении 450 человек, продолжается лечение 429 раненых из Газы, среди которых имеются и христиане", - перечислил Эрдоган.



По словам турецкого лидера, международное сообщество не должно допускать "нарушения международного гуманитарного права в Газе".