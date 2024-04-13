Новости » Политика
Эрдоган обратился к Папе Римскому из-за Газы
13.04.2024 17:46 Алина Груднева

Эрдоган обратился к Папе Римскому из-за Газы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Папе Римскому Франциску, отправив ему письмо по поводу Газы.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство TRT Haber.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Турция стала второй страной, предоставляющей наибольшую помощь Газе. C 7 октября отправлено почти 45 тыcяч тонн гумпомощи. В нашей стране, в сопровождении 450 человек, продолжается лечение 429 раненых из Газы, среди которых имеются и христиане", - перечислил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, международное сообщество не должно допускать "нарушения международного гуманитарного права в Газе".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы