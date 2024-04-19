



Эрдоган: Израиль и Иран говорят разные вещи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сообщения об израильском ответе Ирану на массированную атаку, осуществленную 13 апреля.



По данным TRT Haber, турецкий лидер ответил на вопросы журналистов о том, что думает по этому поводу.



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По словам Эрдогана, Израиль и Иран говорят разные вещи относительно произошедшего в ночь на 19 апреля в иранском городе Исфахан.



"Нет никакой ответственности, нет никакого объяснения. По заявлениям Ирана нельзя сказать, что он говорит правду. Про Израиль это вообще невозможно сказать", - сказал он.



Также он обратил внимание на противоречивые заявления Вашингтона по поводу ответного удара, нанесенного Израиля.



"Между тем, они продвигают заявления Америки, типа: "Мы знали об этом, мы не знали об этом". Мы видим, что США на стороне Израиля. В то время как все остальные находятся на стороне Палестины, Америка, к сожалению, демонстрирует свою позицию, встав на сторону Израиля. Мы не ожидали ничего другого", - добавил он.