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Эрдоган дал обещание по поводу "зернового коридора" из Украины
31.10.2022 11:47 Алина Груднева

Эрдоган дал обещание по поводу "зернового коридора" из Украины

Анкара намерена продолжать свои усилия по доставке на мировые рынки украинского зерна в рамках инициативы при поддержке ООН.

 
Соответствующее обещание дал 31 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
 
"Даже если Россия будет вести себя нерешительно, мы продолжим наши усилия по сделке с зерном", - сказал он.
 
Напомним, сегодня, несмотря на отказ Москвы от соглашения, минимум два грузовых судна с зерном и другой сельхозпродукцией вышли из украинского порта "Новые Беляры".
 
В свою очередь, министерство инфраструктуры Украины сообщило о 12 судах, вышедших из портов.
 
Накануне министерство обороны Турции объявило, что находится в контакте с остальными участниками договоренности в целях обеспечения продолжения трансфера сельхозпродукции.
 
"Напоминаем сторонам переговоров о важности этой инициативы, которая оказала положительное воздействие на человечество по всему миру и доказало, что любые кризисы могут быть разрешены путем диалога", - сказано в заявлении.

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