



Эрдоган дал обещание по поводу "зернового коридора" из Украины

Анкара намерена продолжать свои усилия по доставке на мировые рынки украинского зерна в рамках инициативы при поддержке ООН.

Соответствующее обещание дал 31 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Даже если Россия будет вести себя нерешительно, мы продолжим наши усилия по сделке с зерном", - сказал он.

Напомним, сегодня, несмотря на отказ Москвы от соглашения, минимум два грузовых судна с зерном и другой сельхозпродукцией вышли из украинского порта "Новые Беляры".

В свою очередь, министерство инфраструктуры Украины сообщило о 12 судах, вышедших из портов.

Накануне министерство обороны Турции объявило, что находится в контакте с остальными участниками договоренности в целях обеспечения продолжения трансфера сельхозпродукции.

"Напоминаем сторонам переговоров о важности этой инициативы, которая оказала положительное воздействие на человечество по всему миру и доказало, что любые кризисы могут быть разрешены путем диалога", - сказано в заявлении.