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Элькин: невозможно присоединиться к нынешнему правительству
04.05.2023 14:40 Аркадий Бочаровский

Элькин: невозможно присоединиться к нынешнему правительству

 
Член Кнессета Зеэв Элькин дал интервью газете "Маарив".

Элькин сказал:  "Нет никакой возможности присоединиться к нынешнему правительству, премьер-министр Нетаниягу создал правительство, полное проблем. Правительство не справляется с самой главной задачей - защитой своих граждан. Правительство занимается вопросами, не представляющими реальной ценности для общества, вместо того, чтобы работать, оно в основном болтает и делает необоснованные заявления. Это вовсе не правое правительство - это правительство болтовни".

 

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