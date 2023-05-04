



Элькин: невозможно присоединиться к нынешнему правительству



Член Кнессета Зеэв Элькин дал интервью газете "Маарив".



Элькин сказал: "Нет никакой возможности присоединиться к нынешнему правительству, премьер-министр Нетаниягу создал правительство, полное проблем. Правительство не справляется с самой главной задачей - защитой своих граждан. Правительство занимается вопросами, не представляющими реальной ценности для общества, вместо того, чтобы работать, оно в основном болтает и делает необоснованные заявления. Это вовсе не правое правительство - это правительство болтовни".



