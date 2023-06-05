



Электронный шпионаж: прокуратура отзовет обвинение в двойном убийстве

Прокуратура впервые отзовет доказательства по делу об убийстве из-за использования шпионских программ.



Генеральная прокуратура Израиля объявила сегодня (понедельник), что отзовет обвинительные заключения по делу о двойном убийстве, поскольку они были получены незаконно, с помощью шпионской программы. В ходе упреждающего расследования, проведенного прокуратурой, выяснилось, что в ходе применения шпионской программы по делу были собраны доказательства на основе информации, собранной способом, выходящим за рамки постановления о прослушивании.



Расследование проводил директор кибернетического отдела государственной прокуратуры д-р Хаим Висмонски. В ходе расследования выяснилось, что было установлено устройство для прослушивания связи между компьютерами и одним из подозреваемых по делу, против которого не было выдвинуто обвинение, это устройство копировало информацию, которая хранилась на его телефоне, сверх того, что было разрешено в постановлении о прослушивании.



Собранная информация была передана другим сотрудникам полиции, на основании чего они запросили и получили судебное постановление, разрешающее полиции провести дальнейшее расследование. В ходе расследования были получены дополнительные доказательства, которые были приобщены к материалам расследования и даже представлены суду в качестве вещественного доказательства.



