



Эксперт Рути Блюм: "Нападение Ирана было casus belli, а не "возмездием"

Рути Блюм, автор и лауреат премий, бывший советник канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.



После удара, нанесенного 1 апреля по иранскому консульству в Дамаске, из Тегерана незамедлительно последовали угрозы возмездия Израилю, который, как принято считать, стоял за этим нападением. Семь членов Корпуса стражей исламской революции погибли в результате взрыва, который, как сообщается, разрушил здание, где они находились, рядом с посольским комплексом.



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Среди погибших - Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хадж Рахими. Захеди был высокопоставленным командиром "Сил Кудс" КСИР, внесенных Соединенными Штатами в список иностранных террористических организаций, которые курировали все террористические операции против Израиля из Сирии, Ливана и территорий, управляемых палестинцами.



Поэтому называть их штаб-квартиру в Сирии "дипломатической миссией" - все равно что называть Шифу в Газе больницей. Действительно, согласно международному праву: "Любой объект, который служит военным целям, даже если он используется как для военной, так и для гражданской деятельности, является законной целью".



Несмотря на это, или благодаря этому, большинство аналитиков скептически относились к вероятности контрнаступления с территории главного государства-спонсора терроризма. В конце концов, режим, возглавляемый аятоллами, потратил десятилетия на создание прокси для выполнения своей грязной работы по всему миру.



И в данный момент некоторые из этих суррогатов активно участвуют в реализации цели своего спонсора - стереть с лица земли еврейское государство, в то время как другие вносят спорадический вклад в эти усилия.



ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» сражаются с израильскими войсками и удерживают в заложниках 133 в основном израильских гражданских лица в Газе, одновременно обстреливая Израиль ракетами; ХАМАС и ИГИЛ сражаются с солдатами и гражданскими лицами в Иудее и Самарии; ракеты "Хезболлы" вызвали эвакуацию граждан на севере Израиля; а базирующиеся в Йемене хуситы периодически присоединяются к атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов, запущенных по Эйлату.



Консульство в Сирии также не было первым ударом по иранской цели, приписываемым Израилю. Поэтому оценки того, что этот удар не приведет к прямой конфронтации со стороны главы спрута, выглядели вполне логичными.



Однако западная логика редко применима на Ближнем Востоке. Поздно вечером в субботу Исламская Республика бросила вызов прецеденту, направив на Израиль сотни беспилотников и высокоточных ракет. К утру воскресенья, после того как 99 % целей были перехвачены, Иран объявил, что атака окончена.

Немедленная реакция Соединенных Штатов и других стран, участвовавших в уничтожении смертоносного воздушного оружия, заключалась в том, чтобы призвать Израиль оставить все как есть. Президент США Джо Байден посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу "принять победу" и двигаться дальше.



За этим нелепым наставлением скрывается идея о том, что Израиль успешно предотвратил "ответные" действия Ирана и теперь должен принять политику Вашингтона по деэскалации. В иллюзорной вселенной администрации Байдена Израиль не должен допустить, чтобы его перестрелка с Ираном нарушила "региональную стабильность".



Такое возмутительное отношение неудивительно, учитывая то, как Белый дом и Госдепартамент мешают Израилю выиграть то, что они считают локальной битвой в Газе, а не тем, чем она является на самом деле: ареной в войне мулл против Израиля и Америки.



Но нужно обладать наглостью и слабостью, чтобы замалчивать тот факт, что воинственность Ирана представляет собой casus belli , и позволять лжи о "возмездии" за "нарушение всех международных конвенций" доминировать.



Необходимо, чтобы Иерусалим противостоял неоправданному давлению из Вашингтона с той же решимостью, которая потребуется в противостоянии с Ираном.



Последняя будет предпринята "в то время и в том месте, которые мы выберем", - заявил во вторник пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари.



Будем надеяться, что это означает, что серьезный удар неизбежен. От этого зависит суверенитет и выживание еврейского государства.



