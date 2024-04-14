



Эксперт Рон Ягерг: "Удар по Израилю - стратегический промах Ирана"

Нападение Ирана на государство Израиль стало полным провалом наступательных операций и выставило Иран в роли "бумажного тигра", серьезно ослабив его амбиции на признание в качестве региональной сверхдержавы на Ближнем Востоке.



Рон Ягерг вырос в Южном Бронксе Нью-Йорка, совершил алию в 1980 году. В течение 25 лет служил в ЦАХАЛе в качестве офицера психиатрической службы в оперативных подразделениях. До выхода в отставку был командиром Центральной психиатрической клиники для солдат запаса в Тель-ха-Шомере. После выхода в отставку занимается стратегическим консультированием неправительственных организаций и общин в Газе по проектам повышения устойчивости к внешним воздействиям для оказания помощи первым лицам и общинам. Рон написал множество статей для изданий в Израиле и за рубежом, посвященных Израилю и еврейскому миру.



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Нападение Ирана с иранской территории на государство Израиль является не только стратегической ошибкой, но и означает начало конца исламского режима аятолл как правителей государства Иран. Эта атака знаменует собой первый случай полномасштабного нападения Ирана на Израиль, несмотря на более чем четыре десятилетия военных действий с использованием марионеточных сил на Ближнем Востоке и за его пределами.



Сейчас, когда я пишу эти строки, после полуночи 14 апреля, после двух волн ракетных ударов по государству Израиль и третьей волны, ожидаемой к раннему утру, по всей стране практически нет сообщений об ущербе, если он вообще есть. Израиль не только успешно отразил атаки ракет различных классов, но и, согласно сообщениям военных источников, при помощи США и других стран ему удалось сбить 99% ракет, выпущенных по Израилю из-за пределов Израиля, используя передовые системы ПВО.



Это беспрецедентный оборонительный потенциал, который вывел Израиль в технологический авангард оперативного противоракетного ноу-хау. После более чем 200 беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю, имеется только одно сообщение о физическом ущербе.



Нападение Ирана на государство Израиль обернулось полным провалом наступательных операций и выставило Иран в роли "бумажного тигра", серьезно ослабив его амбиции на признание в качестве региональной сверхдержавы на Ближнем Востоке.

Что еще более важно, вооруженные силы Соединенных Штатов, Великобритании и других членов западной коалиции приняли участие в сбитии ракет, выпущенных в сторону Израиля их силами, расположенными по всему Ближнему Востоку. В этот час президент США Байден выразил полную поддержку Израиля против иранской агрессии. Хотя Байден сказал воздержаться, Израиль имеет полное право атаковать Иран и воспользуется этой возможностью, чтобы уничтожить стратегический военный потенциал Ирана, включая его ядерный потенциал.



Военный ответ Израиля является стратегическим императивом и укрепит сдерживание Израиля в отношении Ирана, возможно, положив начало периоду стабильности на Ближнем Востоке.



Иран одним ошибочным решением напасть на Израиль разбазарил практически неприступную стратегическую ситуацию.

Важно помнить, что у Ирана нет исторических врагов, нет ирредентизма и нет источника постоянной напряженности на его границах. Иран хорошо обеспечен источниками энергии, ресурсами и образованным населением, насчитывающим около 90 миллионов иранцев. Иран обладает самобытностью и культурой, которой лишены многие его соседи на Ближнем Востоке.



Иран не смог воспользоваться этими богатыми человеческими и материальными ресурсами из-за чрезмерного культивирования экстремальной исламской идеологии и поощрения исламского террора по всему Ближнему Востоку и за его пределами.



Чем можно объяснить ошибочное решение Ирана напрямую напасть на Израиль?



В последние недели ежедневные демонстрации против правительства Нетаниягу вновь активизировались после длительного периода, когда общественная поддержка антиправительственных политических сил, казалось, утихла. Иранцы, похоже, неправильно истолковали последствия этих демонстраций, подобно тому, как ХАМАС ошибочно истолковал демонстрации против судебной реформы в Израиле в прошлом году.



И ХАМАС, и иранский режим основывали свои решения о нападении на Израиль на сообщениях СМИ, которые были предвзятыми и ложно предсказывали, что Израиль переживает период саморазрушения изнутри. За последний год вещательные и печатные СМИ, социальные сети и политические обозреватели взяли на вооружение термин анти-Нетаниягу, успешно распространяя мнение, что Израиль находится на грани гражданской войны и неспособен ответить на нападения своих врагов и защитить себя. Они даже абсурдно утверждают, что Израиль проигрывает войну с ХАМАСом.



Вместо этого произошло прямо противоположное: ХАМАС находится на грани полного уничтожения как военная сила и политическое движение в результате неверной интерпретации готовности и желания Израиля защитить себя. Иран, вместо того чтобы извлечь уроки из стратегической ошибки ХАМАСа 7 октября, ввел себя в заблуждение и совершил ту же самую ошибку в отношении Израиля.



Иранцы не поняли, что большинство израильской общественности не представлено немногочисленными, но громкими демонстрациями против правительства Нетаниягу. Несмотря на усиление и поддержку, оказываемую этим демонстрантам средствами массовой информации и прогрессивными политическими партиями Израиля, они представляют лишь незначительную часть израильской общественности.



То, что начинается с евреев, никогда ими не заканчивается. Те, кто принимает иранский режим, экспортирующий террор и массовые убийства, представляют угрозу не только для Израиля, но и для самой западной цивилизации. Запад сделал святость человеческой жизни одним из основных постулатов западного общества. Понимание этой экзистенциальной необходимости позволит Израилю, если он примет такое решение, ответить и атаковать Иран, уничтожив его возможности стать будущей угрозой для Израиля, США и других западных стран, которые стоят рядом с ним.



Сегодня вечером сенатор Роджер Уикер, самый высокопоставленный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам, заявил, что приверженность Соединенных Штатов Израилю "непоколебима". "Сейчас для Соединенных Штатов настал момент показать, что мы стоим вместе с нашими союзниками. Наши общие враги, включая Иран и его ставленников, должны знать, что наша приверженность непоколебима", - сказал он в пресс-релизе. "Мы должны объединиться с Израилем, чтобы гарантировать, что агрессия Ирана будет встречена решительными действиями и мощной силой".

