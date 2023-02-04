



Экс-президент РФ Медведев об увеличении поставок оружия: Вся Украина сгорит

“Вся Украина, которая останется под властью Киева, сгорит”, – сказал Медведев в интервью журналисту Надану Фридрихсону.



На вопрос Фридрихсона, может ли использование дальнобойного оружия заставить Россию пойти на переговоры с Киевом, политик ответил: “Результат будет прямо противоположный. Так рассуждать могут только моральные уроды, которых хватает и в Белом доме, и в Капитолии”.



С приближением первой годовщины вторжения 24 февраля российские войска последние восемь месяцев отстают и не контролируют полностью ни одну из четырех украинских областей, которые Москва в одностороннем порядке объявила частью России.



На вопрос, что произойдет, если поставленное оружие, нанесет удар по Крыму, который Россия захватила у Украины в 2014 году, или вглубь России, Медведев сослался на слова Путина.



“Мы не ставим себе никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды вооружений. В соответствии с нашими доктринальными документами, в том числе Средствами ядерного сдерживания”, – сказал он. “Я могу заверить вас, что ответ будет быстрым, жестким и убедительным”.



Ядерная доктрина России допускает ядерный удар после “агрессии против Российской Федерации с применением обычных вооружений, когда само существование государства находится под угрозой”.