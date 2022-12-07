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Экс-президент Ирана призвал власти прислушаться к требованиям протестующих
07.12.2022 03:37 Ольга Белозерова

Экс-президент Ирана призвал власти прислушаться к требованиям протестующих

Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами поддержал участников антиправительственных демонстраций и призвал власти прислушаться к их требованиям, "пока не стало слишком поздно".

Об этом сообщает ВВС.

Хатами сказал, что "красивый лозунг" - "Женщина, жизнь, свобода" - показывает, что иранское общество движется к лучшему будущему.

Он также раскритиковал аресты студентов в ходе разгона силовиками.

"Нельзя допустить, чтобы свобода и безопасность противопоставлялись друг другу и чтобы в результате свобода попиралась под предлогом сохранения безопасности или чтобы безопасность... игнорировалась во имя свободы", - сказал бывший иранский президент.

 

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