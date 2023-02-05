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Нафтали Беннет: Путин обещал не убивать Зеленского
05.02.2023 11:20 Алина Груднева

Нафтали Беннет: Путин обещал не убивать Зеленского

Президент России Владимир Путин пообещал экс-премьеру Израиля Нафтали Беннету не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью 12-му каналу израильского ТВ.

По его словам, соответствующий разговор состоялся во время личной встречи в марте 2022 года, когда он посетил Москву. На вопрос о том, намерен ли Путин убивать Зеленского, президент РФ ответил: "Я не буду убивать Зеленского".

"Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", - переуточнил Беннет.

Путин на это ему якобы пообещал этого не делать. После разговора с ним, Беннет позвонил Зеленскому, чтобы сообщить ему эту новость. 

"100 процентов. он не собирается вас убивать", - ответил он на уточняющий вопрос.

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