



Нафтали Беннет: Путин обещал не убивать Зеленского

Президент России Владимир Путин пообещал экс-премьеру Израиля Нафтали Беннету не убивать президента Украины Владимира Зеленского.



Об этом он сказал в интервью 12-му каналу израильского ТВ.



По его словам, соответствующий разговор состоялся во время личной встречи в марте 2022 года, когда он посетил Москву. На вопрос о том, намерен ли Путин убивать Зеленского, президент РФ ответил: "Я не буду убивать Зеленского".



"Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", - переуточнил Беннет.



Путин на это ему якобы пообещал этого не делать. После разговора с ним, Беннет позвонил Зеленскому, чтобы сообщить ему эту новость.



"100 процентов. он не собирается вас убивать", - ответил он на уточняющий вопрос.