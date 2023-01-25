Экс-офицеры "Сайерет Маткаль" проведут марш против правовой реформы
Группа бывших членов элитного спецподразделения "Сайерет Маткаль" намерена провести трехдневный марш протеста против плана правовой реформы.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Экс-спецназовцы обратились к товарищам и членам других элитных спецподразделений с призывом присоединиться к акции протеста. Они планируют пройти пешком от базы "Сайерет Маткаль" до Иерусалима.
"Это будет самый важный марш в нашей жизни", - сказано в заявлении, где также отмечается, что они должны теперь бороться за демократию.