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Экс-офицеры "Сайерет Маткаль" проведут марш против правовой реформы
25.01.2023 20:54 Алина Груднева

Экс-офицеры "Сайерет Маткаль" проведут марш против правовой реформы

Группа бывших членов элитного спецподразделения "Сайерет Маткаль" намерена провести трехдневный марш протеста против плана правовой реформы.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Экс-спецназовцы обратились к товарищам и членам других элитных спецподразделений с призывом присоединиться к акции протеста. Они планируют пройти пешком от базы "Сайерет Маткаль" до Иерусалима.

"Это будет самый важный марш в нашей жизни", - сказано в заявлении, где также отмечается, что они должны теперь бороться за демократию.

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