



Экс-офицеры "Сайерет Маткаль" проведут марш против правовой реформы

Группа бывших членов элитного спецподразделения "Сайерет Маткаль" намерена провести трехдневный марш протеста против плана правовой реформы.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Экс-спецназовцы обратились к товарищам и членам других элитных спецподразделений с призывом присоединиться к акции протеста. Они планируют пройти пешком от базы "Сайерет Маткаль" до Иерусалима.



"Это будет самый важный марш в нашей жизни", - сказано в заявлении, где также отмечается, что они должны теперь бороться за демократию.