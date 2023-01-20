



Экс-министр юстиции высказался о возможном помиловании Дери

Бывший министр юстиции Дан Меридор прокомментировал возможность того, что Арье Дери обратится к президенту Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании, чтобы он мог войти в состав правительства.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Я не думаю, что Герцог поступил бы так. Я не думаю, что есть повод для помилования. Это общественный деятель, который был осужден за преступления, связанные с деньгами, коррупцией. Помилование обычно предоставляется, когда что-то произошло после приговора, о котором судьи не знали. В данном случае дело обсуждалось в суде, и приговор был вынесен по соглашению, а не без согласия. Как можно даровать помилование, когда человек согласился на наказание?", - заявил Меридор.