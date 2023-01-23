



Экс-министр Аелет Шакед уходит в большой бизнес

Бывший министр внутренних дел Аелет Шакед займет пост главы совета директоров крупной девелоперской компании “Кардан Надлан”, специализирующейся на строительстве и торговле недвижимостью.



С 2010 года акции компании торгуются на Тель-Авивской бирже, объем дивидендов, распределяемых между акционерами, составляет в последние годы от 10 до 20 миллионов шекелей в год.



Депутат Кнессета от партии “Авода” Наама Лазими назвала назначение Шакед “далеко не невинным” проявлением связи между властью и капиталом, которая “пачкает коррупцией правительственные учреждения и Кнессет”.



“Мы обязаны сделать все для обеспечения прозрачности, которая положит конец коррупции и связям власти и капитала”, – считает депутат Лазими.