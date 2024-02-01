



Экс-губернатор Севастополя арестован в Лондоне

Гражданин России Дмитрий Овсянников - бывший вице-премьер по импортозамещению, экс-губернатор Севастополя, а также бывший замминистра промышленности и торговли арестован в Лондоне.



Об этом сообщает The Times.



Овсянникову предъявили обвинение в обходе антироссийских санкций, открытии счета в лондонском банке Halifax Bank of Scotland, а также в нескольких эпизодах отмывания денег на общую сумму 65 000 фунтов стерлингов. Также у Овсянникова изъяли 77 517 фунтов стерлингов наличности, нажитой нечестным путем.



В Великобритании арестованный российский чиновник является подсанкционным лицом и не вправе распоряжаться деньгами и пользоваться финансовыми услугами. В 2023 году его исключили из европейского санкционного списка в связи с уходом с государственных должностей. Однако, Великобритания вышла из ЕС.



С 2017 по 2019 год Овсянников был губернатором в оккупированном Севастополе, а в апреле 2020 года был исключен из партии “Единая Россия” после того, как в Ижевском аэропорту, будучи крепко выпившим, обматерил его сотрудников и полицейских.



Депутат Госдумы Евгений Попов считает, что арестованного Овсянникова вряд ли выдадут Киеву. “Но информационно выжмут. Овсянников много знает”.



Ранее Овсянников также работал на предприятиях ОПК. В 2010–2013 гг. он азнимал должность директора по экономике и финансам в ОАО “Пермский моторный завод”, а в 2013–2014 гг — был замруководителя финансово-экономического департамента ОАО “Объединенная двигателестроительная корпорация”.

