Новости » Политика
Экс-глава МИД Литвы: в РФ д**ьмо в прошлом, впереди и под ногами
02.01.2024 06:44 Алина Груднева

Экс-глава МИД Литвы: в РФ д**ьмо в прошлом, впереди и под ногами

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс резко прокомментировал новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам.

Глава Кремля пообещал гражданам РФ "никогда не отступать", говоря об "идеологических ценностях", опустив при этом войну против Украины.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Линкявичюс по этому поводу в резких выражениях описал условия жизни в Российской Федерации.

"Путин по случаю Нового года заявил, что Россия никуда не отступит. Да и правда - д**ьмо впереди, д**ьмо в прошлом и под ногами, так что двигаться никуда не надо", - отметил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы