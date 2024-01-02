



Экс-глава МИД Литвы: в РФ д**ьмо в прошлом, впереди и под ногами

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс резко прокомментировал новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам.



Глава Кремля пообещал гражданам РФ "никогда не отступать", говоря об "идеологических ценностях", опустив при этом войну против Украины.



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Линкявичюс по этому поводу в резких выражениях описал условия жизни в Российской Федерации.



"Путин по случаю Нового года заявил, что Россия никуда не отступит. Да и правда - д**ьмо впереди, д**ьмо в прошлом и под ногами, так что двигаться никуда не надо", - отметил он.