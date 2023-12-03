



Экс-глава МИД ФРГ обвинил Путина в ядерном шантаже

Экс-глава МИД Германии Йошка Фишер обвинил президента России Владимира Путина в ядерном шантаже.



В интервью немецкому изданию Zeit Online он призвал ЕС приложить максимум усилий для сдерживания РФ.



"Нам необходимо восстановить свой потенциал сдерживания. Пока у нас по соседству находится Россия, которая придерживается имперской идеологии Путина, мы не можем обойтись без сдерживания такой России", - отметил он.



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По словам Фишера, если Дональда Трампа выберут следующим президентом США, у него есть сомнения, что сохранится альянс между Европой и Америкой.



"Надеюсь, США и Европа останутся союзниками. Но что произойдет, если Трамп снова будет избран? С учетом такого сценария, Европа должна серьезно задаться вопросом", - добавил он.