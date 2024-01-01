Новости » Политика
Екатерина Дунцова выпустила свое новогоднее обращение
01.01.2024 05:30 MIGnews.com

Екатерина Дунцова выпустила свое новогоднее обращение

Незарегистрированный кандидат в президенты Екатерина Дунцова самостоятельно обратилась к россиянам в новогоднем обращении.

 "Я обещаю вам, что буду делать все, что от меня зависит, чтобы вернуть жизнь нашей страны в нормальное русло без специальных операций и репрессий, с подотчетной нам властью, которая будет работать на развитие экономики и повышение благополучия обычных семей", - заявила Дунцова в видеообращении. 

Напомним, когда ЦИК не дал ей возможность участвовать в президентских выборах, Дунцова объявила о создании собственной партии. В видеообращении она пожелала, чтобы 2024 год принес россиянам "уверенность в своих силах, долгожданный мир и больше простого человеческого счастья".

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы