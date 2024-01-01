



Екатерина Дунцова выпустила свое новогоднее обращение

Незарегистрированный кандидат в президенты Екатерина Дунцова самостоятельно обратилась к россиянам в новогоднем обращении.



"Я обещаю вам, что буду делать все, что от меня зависит, чтобы вернуть жизнь нашей страны в нормальное русло без специальных операций и репрессий, с подотчетной нам властью, которая будет работать на развитие экономики и повышение благополучия обычных семей", - заявила Дунцова в видеообращении.



Напомним, когда ЦИК не дал ей возможность участвовать в президентских выборах, Дунцова объявила о создании собственной партии. В видеообращении она пожелала, чтобы 2024 год принес россиянам "уверенность в своих силах, долгожданный мир и больше простого человеческого счастья".



