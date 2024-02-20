



Эйфелева башня второй день не принимает посетителей

330-метровая достопримечательность в центре Парижа стала свидетелем стремительного роста числа посетителей в преддверии Олимпийских игр во французской столице.



Но Денис Вавассори из профсоюза CGT, представляющего интересы многих сотрудников Эйфелевой башни, заявил, что его члены единогласно проголосовали за продление забастовки во вторник, 20 февраля. По его словам, работники готовы продолжать забастовку до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены, но надеются достичь соглашения с парижским муниципалитетом, владельцем монумента, до начала летних Игр.



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"Было бы позорно продолжать забастовку и выдвигать свои требования во время Олимпийских игр", - сказал Вавассори в интервью The Associated Press. "На данный момент, похоже, забастовка может продлиться несколько дней, а то и недель".

