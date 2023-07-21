



Эхуд Барак: в Ярконе будут плавать евреи убитые евреями и народ позовет меня

Уже в 2020 году Эхуд Барак говорил о гражданских беспорядках и протестах и заявил, что чем больше полиция будет применять жесткие меры против протестующих, тем сильнее будут протесты.



В июле 2020 года Эхуд Барак дал интервью программе "Форум 555", в котором подробно рассказал о протестах, бушевавших в Израиле в те дни. Полное видео длиной в час пятнадцатьесть на YouTube, в твиттере - клип, в котором объединены все интересные фрагменты в 8 минут.



Барак подробно излагает идеологию протестов - лозунги, основные методы, лидеров, общие цели протеста и его конечную цель.



Барак говорил как мегаломан и фанатик, мечтающий вернуться на пост премьер-министра, и сказал: "Если Биби исчезнет на следующей неделе в полдень, а затем возникнет вероятность ухудшения ситуации с Хизбаллой или иранцами и продолжится экономический кризис, то объективно я более подходящий и более зрелый человек, чем кто-либо другой в стране, чтобы встать у руля".



🚨חדשות 15: חשיפה. 🚨



ביולי 2020 אהוד ברק התראיין בפורום 555, בראיון הוא מתאר לפרטי פרטים את המחאה שמשתוללת בישראל בימים אלו. הוידאו המלא בן שעה ורבע נמצא ביוטיוב, איגדנו את כל הקטעים המענינים ל8 דקות בלבד.



שבו רגע, תצפו בזה, אתם תהיו בהלם. אני הייתי בהלם. זה הולך ומקצין, מבטיח… pic.twitter.com/kHoyBcIINw — ארבלאו צייד הטונות 🇵🇹 (@arbelaue) July 20, 2023

У меня есть друг-историк, который однажды сказал мне: "Эхуд, тебе позвонят, когда в Ярконе найдут тела". Я хочу подчеркнуть: в Ярконе не будут плавать тела нелегалов с территорий и израильских арабов; в Ярконе будут плавать трупы евреев, которых евреи убили".В конце видео появляются лики участников zoom, к которым обращается Барак - Орли Бар-лев, Ишай Адас, Шикма Бреслер, Амир Хескель. Все они являются лидерами и организаторами нынешних “народных протестов”.