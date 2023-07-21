Эхуд Барак: в Ярконе будут плавать евреи убитые евреями и народ позовет меня
Уже в 2020 году Эхуд Барак говорил о гражданских беспорядках и протестах и заявил, что чем больше полиция будет применять жесткие меры против протестующих, тем сильнее будут протесты.
В июле 2020 года Эхуд Барак дал интервью программе "Форум 555", в котором подробно рассказал о протестах, бушевавших в Израиле в те дни. Полное видео длиной в час пятнадцатьесть на YouTube, в твиттере - клип, в котором объединены все интересные фрагменты в 8 минут.
Барак подробно излагает идеологию протестов - лозунги, основные методы, лидеров, общие цели протеста и его конечную цель.
Барак говорил как мегаломан и фанатик, мечтающий вернуться на пост премьер-министра, и сказал: "Если Биби исчезнет на следующей неделе в полдень, а затем возникнет вероятность ухудшения ситуации с Хизбаллой или иранцами и продолжится экономический кризис, то объективно я более подходящий и более зрелый человек, чем кто-либо другой в стране, чтобы встать у руля".
У меня есть друг-историк, который однажды сказал мне: "Эхуд, тебе позвонят, когда в Ярконе найдут тела". Я хочу подчеркнуть: в Ярконе не будут плавать тела нелегалов с территорий и израильских арабов; в Ярконе будут плавать трупы евреев, которых евреи убили".
В конце видео появляются лики участников zoom, к которым обращается Барак - Орли Бар-лев, Ишай Адас, Шикма Бреслер, Амир Хескель. Все они являются лидерами и организаторами нынешних “народных протестов”.