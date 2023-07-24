



Эхуд Барак: Шантажист стоит у ворот и грозится сжечь страну дотла

В интервью Решет Бет Эхуд Барак прокомментировал обсуждаемый в Кнессете компромисс ограничению основания разумности.



Барак заявил: "Вымогатель стоит у ворот и угрожает сжечь страну, и вы вынуждены соглашаться с ним на компромисс? Это не компромисс. Нетаниягу приставил пистолет к виску демократии".



О лидерах оппозиции он сказал: "Я не могу судить Яира Лапида, но он, безусловно, потеряет доверие протеста, который требует полной отмены реформы. Люди ожидают увидеть его и Ганца в качестве своего лидера".