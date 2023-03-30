



Эхуд Барак объяснил свой план смены режима в Израиле

В понедельник бывший премьер-министр Эхуд Барак дал интервью на сцене Королевского института международных отношений, известного как Chatham House, в Лондоне, где описал свою стратегию смены режима, которая включает мобилизацию 3,5% израильтян, чтобы вынудить правительство “либо пасть, либо капитулировать”.



Аналитик Джей Майкл Уоллер, отмечает, что “те же люди пытались сделать это в Соединенных Штатах, используя правовые механизмы и действия мафии. Они не остановятся”.



Суть плана Барака по установлению постоянного доминирования левых в политической системе Израиля, как его видит Уоллер, заключается в следующем:

Контроль или цензура СМИ и коммуникаций;

Доминрование в судебной системе с политизированными судьями;

Политизация спецслужб;

Мобилизация небольшой части населения.

ORGANIZED INSURRECTION IN ISRAEL: Left-wing former Israeli Prime Minister Ehud Barak describes what he calls his 'regime change' strategy to mobilize 3.5 percent of the population to make the Israeli government 'either fall or capitulate.' pic.twitter.com/MaJOmmKYQ9 — J Michael Waller (@JMichaelWaller) March 29, 2023

В понедельник на этой неделе Барак дал еще одно интервью в Chatham House. Вопросы касались следующих тем:

Каковы основные коренные причины нынешнего конституционного кризиса и как его лучше всего разрешить?

Может ли нынешняя ситуация привести к слому политической системы, вплоть до повсеместного насилия?

Как нынешние обстоятельства в Израиле и Палестине могут повлиять на отношения между ними и любые перспективы мирных переговоров?

Как американо-израильские отношения противостоят влиянию Китая в регионе?

Как Израиль интерпретирует войну на Украине и как это влияет на страну?

В конце интервью Барак ответил на вопросы зрителей.