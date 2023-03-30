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Эхуд Барак объяснил свой план смены режима в Израиле
30.03.2023 09:33 Наталья Богинская

Эхуд Барак объяснил свой план смены режима в Израиле

В понедельник бывший премьер-министр Эхуд Барак дал интервью на сцене Королевского института международных отношений, известного как Chatham House, в Лондоне, где описал свою стратегию смены режима, которая включает мобилизацию 3,5% израильтян, чтобы вынудить правительство “либо пасть, либо капитулировать”.

Аналитик Джей Майкл Уоллер, отмечает, что “те же люди пытались сделать это в Соединенных Штатах, используя правовые механизмы и действия мафии. Они не остановятся”.

Суть плана Барака по установлению постоянного доминирования левых в политической системе Израиля, как его видит Уоллер, заключается в следующем:

  • Контроль или цензура СМИ и коммуникаций;
  • Доминрование в судебной системе с политизированными судьями;
  • Политизация спецслужб;
  • Мобилизация небольшой части населения.
В понедельник на этой неделе Барак дал еще одно интервью в Chatham House. Вопросы касались следующих тем:
  • Каковы основные коренные причины нынешнего конституционного кризиса и как его лучше всего разрешить?
  • Может ли нынешняя ситуация привести к слому политической системы, вплоть до повсеместного насилия?
  • Как нынешние обстоятельства в Израиле и Палестине могут повлиять на отношения между ними и любые перспективы мирных переговоров?
  • Как американо-израильские отношения противостоят влиянию Китая в регионе?
  • Как Израиль интерпретирует войну на Украине и как это влияет на страну?
В конце интервью Барак ответил на вопросы зрителей.
 
 

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