Эхуд Барак объяснил свой план смены режима в Израиле

В понедельник бывший премьер-министр Эхуд Барак дал интервью на сцене Королевского института международных отношений, известного как Chatham House, в Лондоне, где описал свою стратегию смены режима, которая включает мобилизацию 3,5% израильтян, чтобы вынудить правительство “либо пасть, либо капитулировать”.



Аналитик Джей Майкл Уоллер, отмечает, что “те же люди пытались сделать это в Соединенных Штатах, используя правовые механизмы и действия мафии. Они не остановятся”.



Суть плана Барака по установлению постоянного доминирования левых в политической системе Израиля, как его видит Уоллер, заключается в следующем:

ORGANIZED INSURRECTION IN ISRAEL: Left-wing former Israeli Prime Minister Ehud Barak describes what he calls his 'regime change' strategy to mobilize 3.5 percent of the population to make the Israeli government 'either fall or capitulate.' pic.twitter.com/MaJOmmKYQ9