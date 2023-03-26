



Эхуд Барак, Моше Яалон и Дан Халуц - премьеру: Срочно созывайте кабинет

Бывший премьер-министр Эхуд Барак, бывший министр обороны Моше (Боги) Яалон и бывший начальник Генштаба Дан Халуц опубликовали совместное заявление, в котором потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаниягу срочно созвать кабинет политической безопасности, как того потребовал от него министр обороны Йоав Галант.



В заявлении говорится: “В последние дни премьер-министр Нетаниягу отклонил требование министра обороны и начальника Генштаба созвать кабинет министров для обсуждения явной и непосредственной опасности государству. Эта опасность ясна из представленной разведывательной информации, и продвижения реформ”. По их словам, "это - беспорядочное и беспрецедентное поведение премьер-министра Израиля, которое свидетельствует об утрате Нетаниягу способности оценивать реальность".