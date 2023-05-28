



Египет ведет переговоры о покупке китайских истребителей



Международные СМИ сообщают о том, что Египет ведет переговоры с Китаем о покупке 12 многоцелевых истребителей Chengdu J-10 Vigorous Dragon (НАТО: Firebird) для усиления своих ВВС.





Сайт Tactical Report сообщил, что министерство обороны Египта ведет переговоры с представителями авиационной промышленной группы Chengdu на выставке Lima 2023 Expo в Лангкави, Малайзия.



Согласно источникам, Египет заинтересован в приобретении J-10C, который является модернизированной версией J-10B, оснащенной новым радаром AESA в дополнение к ракете PL-10, управляемой инфракрасным искателем (IIR).



Самолет оснащен двигателем Shenyang WS-10.



В настоящее время ВВС Египта пополнят свои ВВС истребителями МиГ-29 и современными истребителями Dassault Rafale французского производства.



В прошлом египетские ВВС не смогли приобрести российский истребитель Су-35 из-за давления США.



Помимо Египта, Королевские ВВС Саудовской Аравии также хотят приобрести у Китая истребители J-10C для замены истребителей Tornado.



До недавнего времени Египет вел переговоры с Францией и Италией о покупке истребителей, но после того, как этим странам стало ясно, что у Египта нет денег на покупку и он просит явно невыполнимые условия оплаты, они были отклонены. Китай, вероятно, попытается заманить Египет щедрыми стимулами, но ожидается, что США заблокируют такую сделку.