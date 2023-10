Египет стянул танки к КПП "Рафиах"

Египет стянул к контрольно-пропускному пункту Рафиах на границе с Газой танки и бронетехнику.



В этом районе были замечены десятки единиц военной техники.



Египет опасается огромного притока палестинских беженцев из Газы. Ранее было объявлено, что Каир не намерен размещать из на Синае.



Тем временем, египетские СМИ со ссылкой на источники анонсируют, что 1 ноября КПП будет открыт для приема раненых. Официально эту информацию египетская сторона не подтверждает.

